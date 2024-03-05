На Киевщине разоблачили масштабное производство табачного контрафакта
В Киевской области правоохранители обнаружили табачные изделия без марок акцизного налога. Были изъяты более 54 тыс. пачек табачного контрафакта на сумму 6,7 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram во вторник, 5 марта.
В Киевской области разоблачили табачный контрафакт
В ГПСУ рассказали, что сигареты без акцизов злоумышленники перевозили в фургоне-рефрижераторе.
Во время обысков правоохранители изъяли около 84 тыс. пачек сигарет разных брендов, которые готовились для переправки в Румынию.
Также у злоумышленников конфисковали станки и комплектующие к ним — они использовались для печати пачек сигарет.
Напомним, в Одессе разоблачили жителя, который в течение года сбывал сигареты по всей территории Украины из-за соцсетей. Он был задержан и изъят у него товара на сумму 2 млн гривен.
Также мы писали, что жена украинского дипломата пыталась провезти в Венгрию партию контрабандных сигарет. В результате водитель может попасть в тюрьму на восемь лет.
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