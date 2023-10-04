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На Київщині викрили місцевого прокурора на хабарі

4 жовтня 2023 11:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Київщині викрили місцевого прокурора на хабарі
Хабар
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури. Його викрили на отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Слідчі з'ясували, що він вимагав та отримав двома частинами хабар у розмірі 30 тисяч доларів за те, щоб він закрив проти нього кримінальне провадження. Такі гроші надав представник суб’єкта господарської діяльності.

"3 жовтня 2023 року його було затримано під час одержання 15 000 доларів США. Першу частину хабара йому було передано на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури, висунув вимогу передати йому ще 15 000 доларів США за закриття іншого кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронним органам вдалося провести термінові обшуки за місцем проживання та роботи зловмисника.

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