В Киевской области разоблачили местного прокурора на взятке

Фастовский прокурор, разоблаченный на взятке. Фото: Офис генпрокурора

В Киевской области задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры. Его разоблачили на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Следователи выяснили, что он требовал и получил двумя частями взятку в размере 30 тысяч долларов за то, чтобы он закрыл против него уголовное производство. Такие деньги предоставил представитель субъекта хозяйственной деятельности.

Как задержали прокурора

"3 октября 2023 года он был задержан при получении 15 000 долларов США. Первая часть взятки была передана на предыдущей встрече. Кроме того, работник прокуратуры, выдвинул требование передать ему еще 15 000 долларов США за закрытие другого уголовного производства", — говорится в сообщении.

Разоблачение фастовского прокурора. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранительным органам удалось провести срочные обыски по месту жительства и работе злоумышленника.

Наказание для мужчины

Пока ему готовят сообщение о вручении подозрения в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. За такое преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области на мошеннической схеме разоблачили пограничника, который помогал уехать за границу мужчинам призывного возраста. За свои услуги должностное лицо получало 10 тысяч долларов США.