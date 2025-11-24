Відео
Головна Київ На Київщині вимикатимуть світло — графіки на сьогодні

На Київщині вимикатимуть світло — графіки на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 07:14
Оновлено: 07:44
Відключення світла у Київській області 24 листопада - які графіки
Жінка з телефоном та книгою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Київській області в понеділок, 24 листопада, знову будуть застосовані графіки відключень світла. За один раз світла може не бути до 7 годин.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла на Київщині 24 листопада

У компанії поінформували, що вимикатимуть сьогодні світло в області за таким принципом:

  • черга 1.1 — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 1.2 — світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 2.1 — світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 2.2 — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;
  • черга 3.1 — світла не буде з 11:30 до 15:00 і з 22:00 до 24:00;
  • черга 3.2 — світла не буде з 11:30 до 18:30;
  • черга 4.1 — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • черга 4.2 — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;
  • черга 5.1 — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;
  • черга 5.2 — світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 15:30 до 18:30;
  • черга 6.1 — світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;
  • черга 6.2 — світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.
Як відключатимуть світло у Київській області 24 листопада
Графіки відключень світла у Київській області 24 листопада. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла на Київщині 24 листопада - що відомо
Графіки відключень світла у Київській області 24 листопада. Фото: ДТЕК

Також у ДТЕК додали, що в разі змін інформацію будуть публікувати у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.

Також ми інформували, чому небезпечні стрибки напруги та як захистити від цього побутову техніку.

електроенергія Київська область сфера енергетики відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
