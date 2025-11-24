Відключення світла у Київській області 24 листопада - які графіки

Жінка з телефоном та книгою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Київській області в понеділок, 24 листопада, знову будуть застосовані графіки відключень світла. За один раз світла може не бути до 7 годин.

Про це у Telegram повідомляє ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла на Київщині 24 листопада

У компанії поінформували, що вимикатимуть сьогодні світло в області за таким принципом:

черга 1.1 — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 1.2 — світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 2.1 — світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 2.2 — світла не буде з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 22:00;

черга 3.1 — світла не буде з 11:30 до 15:00 і з 22:00 до 24:00;

черга 3.2 — світла не буде з 11:30 до 18:30;

черга 4.1 — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;

черга 4.2 — світла не буде з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 22:00 до 24:00;

черга 5.1 — світла не буде з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 20:00;

черга 5.2 — світла не буде з 08:00 до 11:30 та з 15:30 до 18:30;

черга 6.1 — світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30;

черга 6.2 — світла не буде з 04:30 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.

Графіки відключень світла у Київській області 24 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Київській області 24 листопада. Фото: ДТЕК

Також у ДТЕК додали, що в разі змін інформацію будуть публікувати у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.

Також ми інформували, чому небезпечні стрибки напруги та як захистити від цього побутову техніку.