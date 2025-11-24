Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине будут выключать свет — графики на сегодня

На Киевщине будут выключать свет — графики на сегодня

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 07:14
обновлено: 07:14
Отключение света в Киевской области 24 ноября - какие графики
Женщина с телефоном и книгой во время отключений света. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

В Киевской области в понедельник, 24 ноября, снова будут применены графики отключений света. За один раз света может не быть до 7 часов. 

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Отключение света на Киевщине 24 ноября

В компании проинформировали, что будут выключать сегодня свет в области по такому принципу:

  • очередь 1.1 — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • очередь 1.2 — света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • очередь 2.1 — света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • очередь 2.2 — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;
  • очередь 3.1 — света не будет с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;
  • очередь 3.2 — света не будет с 11:30 до 18:30;
  • очередь 4.1 — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;
  • очередь 4.2 — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;
  • очередь 5.1 — света не будет с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 20:00;
  • очередь 5.2 — света не будет с 08:00 до 11:30 и с 15:30 до 18:30;
  • очередь 6.1 — света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 18:30;
  • очередь 6.2 — света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 18:30.
Як відключатимуть світло у Київській області 24 листопада
Графики отключений света в Киевской области 24 ноября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла на Київщині 24 листопада - що відомо
Графики отключений света в Киевской области 24 ноября. Фото: ДТЭК

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своем Telegram-канале.

Напомним, недавно мы писали, что стоит сделать перед тем, как отключат свет.

Также мы информировали, почему опасны скачки напряжения и как защитить от этого бытовую технику.

электроэнергия Киевская область сфера энергетики отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации