Отключение света в Киевской области 24 ноября - какие графики

В Киевской области в понедельник, 24 ноября, снова будут применены графики отключений света. За один раз света может не быть до 7 часов.

Об этом в Telegram сообщает ДТЭК.

Отключение света на Киевщине 24 ноября

В компании проинформировали, что будут выключать сегодня свет в области по такому принципу:

очередь 1.1 — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 1.2 — света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 2.1 — света не будет с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 2.2 — света не будет с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 22:00;

очередь 3.1 — света не будет с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 3.2 — света не будет с 11:30 до 18:30;

очередь 4.1 — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 4.2 — света не будет с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 22:00 до 24:00;

очередь 5.1 — света не будет с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 20:00;

очередь 5.2 — света не будет с 08:00 до 11:30 и с 15:30 до 18:30;

очередь 6.1 — света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 18:30;

очередь 6.2 — света не будет с 04:30 до 08:00 и с 15:00 до 18:30.

Также в ДТЭК добавили, что в случае изменений информацию будут публиковать в своем Telegram-канале.

