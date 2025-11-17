Графіки відключень світла для Київщини на 18 листопада

Місто без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 18 листопада, у Києві та Київській області знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Графіки відключень для Києва та Київщини на 18 листопада

У вівторок, 18 листопада, у Києві та Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.

Графіки відключень світла для Київщини 18 листопада/ДТЕК

Графіки відключень світла для Києва 18 листопада/ДТЕК

Раніше в Укренерго опублікували графіки відключень електроенергії на 18 листопада.

Також ми інформували, як діятимуть графіки відключень світла в Одесі у вівторок, 18 листопада.