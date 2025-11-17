Графіки відключень світла для Київщини на 18 листопада

На Київщині вимикатимуть світло — графіки на завтра від ДТЕК
У вівторок, 18 листопада, у Києві та Київській області знову вимикатимуть світло. Українців закликали заздалегідь підготуватися до можливих відключень та ощадливо споживати електроенергію.
Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.
Графіки відключень для Києва та Київщини на 18 листопада
У вівторок, 18 листопада, у Києві та Київській області вимикатимуть світло — відтак діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах України.
