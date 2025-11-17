Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев На Киевщине будут выключать свет — графики на завтра от ДТЭК

На Киевщине будут выключать свет — графики на завтра от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 22:47
обновлено: 22:47
Графики отключений света для Киевщины на 18 ноября
Город без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, в Киеве и Киевской области снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений для Киева и Киевской области на 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Киеве и Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графіки відключення світла на 18 листопада
Графики отключений света для Киевской области 18 ноября/ДТЭК
Графіки відключення світла для Київщини
Графики отключений света для Киевской области 18 ноября/ДТЭК
Графіки відключення світла на 18 листопада
Графики отключений света для Киева 18 ноября/ДТЭК

 

Графіки відключення світла для Києва
Графики отключений света для Киева 18 ноября/ДТЭК

Ранее в Укрэнерго опубликовали графики отключений электроэнергии на 18 ноября.

Также мы информировали, как будут действовать графики отключений света в Одессе во вторник, 18 ноября.

Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации