Графики отключений света для Киевщины на 18 ноября

На Киевщине будут выключать свет — графики на завтра от ДТЭК
Во вторник, 18 ноября, в Киеве и Киевской области снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Графики отключений для Киева и Киевской области на 18 ноября
Во вторник, 18 ноября, в Киеве и Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.
Ранее в Укрэнерго опубликовали графики отключений электроэнергии на 18 ноября.
