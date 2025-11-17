Графики отключений света для Киевщины на 18 ноября

Город без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, в Киеве и Киевской области снова будут выключать свет. Украинцев призвали заранее подготовиться к возможным отключениям и экономно потреблять электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Графики отключений для Киева и Киевской области на 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, в Киеве и Киевской области будут выключать свет — поэтому будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области 18 ноября/ДТЭК

Графики отключений света для Киева 18 ноября/ДТЭК

Ранее в Укрэнерго опубликовали графики отключений электроэнергии на 18 ноября.

