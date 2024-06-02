На Київщині вирує потужний вітер і град — синоптики оголосили штормове попередження
Вдень, 2 червня, у Київській області різко змінилася погода. Синоптики обіцяли грозові зливи та нестерпну спеку, проте регіон накрив потужний вітер і град.
Український гідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища до кінця доби.
Різка зміна погоди на Київщині
Наразі Київщину охопили потужні вітер і град. Користувачі ширять відео негоди та фото граду.
Синоптики пепереджають про небезпечні метеорологічні явища у регіоні.
"До кінця доби 2 червня в Києві та області очікуються грози, град і шквали 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що погода в Україні у понеділок, 3 червня, буде хмарною. Вночі у більшості північних та центральних регіонів, а також у Харківській області, а вдень на Закарпатті місцями синоптики обіцяють короткочасні дощі та навіть грози.
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