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В Киевской области бурлит мощный ветер и град — синоптики объявили штормовое предупреждение

2 июня 2024 18:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киевской области бурлит мощный ветер и град — синоптики объявили штормовое предупреждение
Женщина в дождь. Фото: РБК-Украина
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Днем, 2 июня, в Киевской области резко изменилась погода. Синоптики обещали грозовые ливни и невыносимую жару, однако регион накрыл мощный ветер и град.

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях до конца суток.

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Киевщину охватили мощные ветер и град. Пользователи ширят видео непогоды и фото града.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе.

"До конца суток 2 июня в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с" , — говорится в сообщении.

ливень в Киеве
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, что погода в Украине в понедельник, 3 июня, будет облачной. Ночью в большинстве северных и центральных регионов, а также Харьковской области, а днем в Закарпатье местами синоптики обещают кратковременные дожди и даже грозы.

Также мы рассказывали, каким жарким или дождливым будет первый месяц лета в этом году.

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Киев
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