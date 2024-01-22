На Київщині водій позашляховика збив літню жінку на пішохідному переході

Позашляховик, що наїхав на жінку. Фото: Нацполіція

У Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохідки та позашляховика. Водій авто скоїв наїзд на літню жінку, в результаті чого вона отримала переломи та перебуває в лікарні.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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За даними поліції, водій авто марки "Volvo" скоїв наїзд на літню жінку на пішохідному переході. Житель Івано-Франківщини виїжджав з прилеглої до АЗС території та не помітив пішохідку, яка перетинала дорогу, і наїхав на неї.

"Попередньо, у жінки діагностували перелом гомілки, з яким її ушпиталили до Білоцерківської лікарні", — зазначають правоохоронці.

Слідчими розпочато розслідування за фактом скоєння аварії з потерпілою.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харківській області 21 січня сталася аварія, в результаті якої п'ятеро постраждалих, із них — двоє дітей. На дорозі зіткнувся мікроавтобус Ford Transit з автомобілем Hyundai.

Додамо, поблизу с. Чишки Львівського району, на автодорозі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнення між легковим автомобілем Volkswagen Tiguan та вантажівкою MAN відбулося 20 січня.