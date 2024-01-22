На Киевщине водитель внедорожника сбил пожилую женщину на пешеходном переходе

Внедорожник, наехавший на женщину. Фото: Нацполиция

В Белой Церкви произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходки и внедорожника. Водитель авто совершил наезд на пожилую женщину, в результате чего она получила переломы и находится в больнице.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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По данным полиции, водитель авто марки "Volvo" совершил наезд на пожилую женщину на пешеходном переходе. Житель Ивано-Франковской области выезжал с прилегающей к АЗС территории и не заметил пересекавшую дорогу пешехода и наехал на нее.

"Предварительно, у женщины диагностировали перелом голени, с которым ее госпитализировали в Белоцерковскую больницу", — отмечают правоохранители.

Следователями начато расследование по факту совершения аварии с потерпевшей.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Харьковской области 21 января произошла авария, в результате которой пятеро пострадавших, из них двое детей. На дороге столкнулся микроавтобус Ford Transit с автомобилем Hyundai.

Добавим, вблизи с. Чишки Львовского района, на автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение между легковым автомобилем Volkswagen Tiguan и грузовиком MAN произошло 20 января.