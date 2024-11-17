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На Київщині водолази дістали залишки БпЛА з водосховища — фото

17 листопада 2024 16:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Безпілотник на дні водосховища — водолази дістали об'єкт з водойми і розповіли подробиці
Водолаз дістав безпілотник з водосховища. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

З Київського водосховища рятувальники дістали залишки безпілотника. Об'єкт виявили неподалік села Лебедівка.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю, 17 листопада.

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У ДСНС зазначили, що водолази дістали залишки БпЛА з Київського водосховища.

"Мешканець села Лебедівка під час прогулянки виявив уламки безпілотника на воді. Водолази-сапери ДСНС обстежили акваторію та вилучили залишки БПЛА", — йдеться у повідомленні.

Безпілотник водосховище Київ
Залишки БпЛА дістали з водойми. Фото: ДСНС

Рятувальники закликали громадян бути обережними та нагадали про правила безпеки.

"Не слід знімати падіння ракет чи дронів, а також торкатися уламків, адже це може бути небезпечно. У разі виявлення підозрілих об’єктів слід негайно повідомити рятувальників за номером "101", — додали у ДСНС.

Додамо, що протягом тижня російські війська застосували для ударів по Україні майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів.

Зокрема, 17 листопада росіяни здійснили масований комбінований удар по Україні. Сили ППО виявили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

ДСНС безпілотники Київська область рятувальники війна в Україні водосховище

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