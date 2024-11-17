Беспилотник на дне водохранилища — водолазы достали объект из водоема и рассказали подробности

Водолаз достал беспилотник из водохранилища. Фото: ГСЧС

Из Киевского водохранилища спасатели достали остатки беспилотника. Объект обнаружили недалеко от села Лебедевка.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье, 17 ноября.

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В ГСЧС отметили, что водолазы достали остатки БпЛА из Киевского водохранилища.

"Житель села Лебедевка во время прогулки обнаружил обломки беспилотника на воде. Водолазы-саперы ГСЧС обследовали акваторию и изъяли остатки БпЛА", — говорится в сообщении.

Остатки БпЛА достали из водоема. Фото: ГСЧС

Спасатели призвали граждан быть осторожными и напомнили о правилах безопасности.

"Не следует снимать падение ракет или дронов, а также трогать обломки, ведь это может быть опасно. В случае обнаружения подозрительных объектов следует немедленно сообщить спасателям по номеру "101", — добавили в ГСЧС.

Добавим, что в течение недели российские войска применили для ударов по Украине почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиабомб и более 600 ударных дронов.

В частности, 17 ноября россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Силы ПВО обнаружили 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.