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На Київщині вранці лунали вибухи — ворог влучив в критичну інфраструктуру

11 квітня 2024 07:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Київщині вранці лунали вибухи — ворог влучив в критичну інфраструктуру
Рятувальники на місці влучання. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, здійснили масовану атаку на Київську область. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомила ОВА.

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Так, росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе та ракетами, а повітряна тривога в регіоні тривала понад п'ять годин.

"На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. 

Всі оперативні служби перебувають на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті. 

атака 11 квітня
Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вночі 11 квітня в Одеській області лунали вибухи. Ворог атакував регіон безпілотниками, працювали сили ППО. 

А речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що під час масованої атаки росіяни виводили в море підводний ракетоносій.

безпілотники
Київська область
окупанти
ППО
ракети
війна в Україні

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