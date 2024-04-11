На Київщині вранці лунали вибухи — ворог влучив в критичну інфраструктуру
Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, здійснили масовану атаку на Київську область. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомила ОВА.
Атака на Київщину 11 квітня
Так, росіяни атакували Київщину дронами-камікадзе та ракетами, а повітряна тривога в регіоні тривала понад п'ять годин.
"На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.
Всі оперативні служби перебувають на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті.
Нагадаємо, вночі 11 квітня в Одеській області лунали вибухи. Ворог атакував регіон безпілотниками, працювали сили ППО.
А речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що під час масованої атаки росіяни виводили в море підводний ракетоносій.
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