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На Киевщине утром раздавались взрывы — враг попал в критическую инфраструктуру

11 апреля 2024 07:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине утром раздавались взрывы — враг попал в критическую инфраструктуру
Спасатели на месте попадания. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку на Киевскую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщила ОВА.

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Атака на Киевщину 11 апреля

Так, россияне атаковали Киевщину дронами-камикадзе и ракетами, а воздушная тревога в регионе продолжалась более пяти часов.

"К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Пока информация о пострадавших и погибших не поступала.

Все оперативные службы находятся на месте, идет тушение пожара на объекте.

атака 11 апреля
Скриншот поста ОВА

Напомним, ночью 11 апреля в Одесской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион беспилотниками, работали силы ПВО.

А пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что во время массированной атаки россияне выводили в море подводный ракетоноситель.

беспилотники
Киевская область
оккупанты
ППО
ракеты
война в Украине

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