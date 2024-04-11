На Киевщине утром раздавались взрывы — враг попал в критическую инфраструктуру
Российские войска утром в четверг, 11 апреля, совершили массированную атаку на Киевскую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщила ОВА.
Атака на Киевщину 11 апреля
Так, россияне атаковали Киевщину дронами-камикадзе и ракетами, а воздушная тревога в регионе продолжалась более пяти часов.
"К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Пока информация о пострадавших и погибших не поступала.
Все оперативные службы находятся на месте, идет тушение пожара на объекте.
Напомним, ночью 11 апреля в Одесской области раздавались взрывы. Враг атаковал регион беспилотниками, работали силы ПВО.
А пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что во время массированной атаки россияне выводили в море подводный ракетоноситель.
Читайте Новини.LIVE!