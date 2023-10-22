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На Київщині врятували трьох горе-рибалок, які ледь не потонули у ставку

22 жовтня 2023 15:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Київщині врятували трьох горе-рибалок, які ледь не потонули у ставку
Рятувальники допомагають рибалкам вибратися з водойми. Фото: ДСНС Київщини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Київщині працівники ДСНС врятували з водойми трьох горе-рибалок. Як стало відомо, чоловіки перекинулися на човні у населеному пункті Згурівка на місцевому ставку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.

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Коли рятувальники прибули на місце події, то за допомогою мотузок та плавзасобу дістали з водойми трьох рибалок. 

порятунок рибалок на Київщині
Рятувальники допомагають рибалкам вибратися з водойми. Фото: ДСНС Київщини

Чи постраждали чоловіки

"Лікарі екстреної медичної допомоги  надали допомогу чоловікам з попереднім діагнозом — переохолодження", — додали у повідомленні.

Зазначається, що загалом для допомоги чоловікам було залучено чотирьох бійців ДСНС, одна одиниця спеціальної техніки та човен. 

Нагадаємо, в Одеській області затримали горе-рибалку, який займався браконьєрством. Мешканець Подільського району виловив у ставку біля села Дігори риби на понад півмільйона гривень.

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