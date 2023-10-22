На Київщині врятували трьох горе-рибалок, які ледь не потонули у ставку
На Київщині працівники ДСНС врятували з водойми трьох горе-рибалок. Як стало відомо, чоловіки перекинулися на човні у населеному пункті Згурівка на місцевому ставку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.
Порятунок рибалок
Коли рятувальники прибули на місце події, то за допомогою мотузок та плавзасобу дістали з водойми трьох рибалок.
Чи постраждали чоловіки
"Лікарі екстреної медичної допомоги надали допомогу чоловікам з попереднім діагнозом — переохолодження", — додали у повідомленні.
Зазначається, що загалом для допомоги чоловікам було залучено чотирьох бійців ДСНС, одна одиниця спеціальної техніки та човен.
Нагадаємо, в Одеській області затримали горе-рибалку, який займався браконьєрством. Мешканець Подільського району виловив у ставку біля села Дігори риби на понад півмільйона гривень.
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