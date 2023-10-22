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В Киевской области спасли трех горе-рыбаков, которые едва не утонули в пруду

22 октября 2023 15:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киевской области спасли трех горе-рыбаков, которые едва не утонули в пруду
Спасатели помогают рыбакам выбраться из водоема. Фото: ГСЧС Киевской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киевской области работники ГСЧС спасли из водоема трех горе-рыбаков. Как стало известно, мужчины опрокинулись на лодке в населенном пункте Згуровка на местном пруду.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

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Когда спасатели прибыли на место происшествия, с помощью веревок и плавсредства достали из водоема трех рыбаков.

спасение рыбаков в Киевской области
Спасатели помогают рыбакам выбраться из водоема. Фото: ГСЧС Киевской области

Пострадали ли мужчины

"Врачи экстренной медицинской помощи оказали помощь мужчинам с предварительным диагнозом — переохлаждение", — добавили в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности для помощи мужчинам были привлечены четыре бойца ГСЧС, одна единица специальной техники и лодка.

Напомним, в Одесской области задержали горе-рыбака, который занимался браконьерством. Житель Подольского района выловил в ставку возле села Дигоры рыбы на более полумиллиона гривен.

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