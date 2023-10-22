В Киевской области спасли трех горе-рыбаков, которые едва не утонули в пруду
В Киевской области работники ГСЧС спасли из водоема трех горе-рыбаков. Как стало известно, мужчины опрокинулись на лодке в населенном пункте Згуровка на местном пруду.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
Спасение рыбаков
Когда спасатели прибыли на место происшествия, с помощью веревок и плавсредства достали из водоема трех рыбаков.
Пострадали ли мужчины
"Врачи экстренной медицинской помощи оказали помощь мужчинам с предварительным диагнозом — переохлаждение", — добавили в сообщении.
Отмечается, что в общей сложности для помощи мужчинам были привлечены четыре бойца ГСЧС, одна единица специальной техники и лодка.
Напомним, в Одесской области задержали горе-рыбака, который занимался браконьерством. Житель Подольского района выловил в ставку возле села Дигоры рыбы на более полумиллиона гривен.
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