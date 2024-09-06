У Київській ОВА попередили про активність російських безпілотників у регіоні

Безпілотник у небі. Ілюстративне фото: Reuters

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників. У регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА у п'ятницю, 6 вересня.

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За даними ОВА, на Київщині помічено активність російських БпЛА. Сили протиповітряної оборони (ППО) працюють над ліквідацією загрози.

Жителів закликають не фотографувати і не знімати роботу українських захисників. Також важливо не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Допис Київської ОВА. Фото: скриншот

Станом на 08:50 повітряну тривогу оголошено у двох областях України. Небезпека триває для жителів Київського і Сумського регіонів. Тривогу на Київщині було оголошено о 08:09.