У Київській області лунають вибухи 6 вересня — на область налетіли дрони

Безпілотник Shahed-136. Фото: Мілітарний

У Київській області вранці, 6 вересня, оголосили повітряну тривогу. Росія запустила ударні безпілотники на регіон.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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У повітряному просторі Київської області виявили ворожі ударні безпілотники. Наразі сили протиповітряної оборони знешкоджують цілі, можуть бути чутні вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації рекомендували перебувати в укриттях до закінчення тривоги та закликали дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не публікувати роботу захисників.

Повідомлення КОВА. Фото: скриншот

Повітряна тривога 6 вересня

У Київській області повітряна тривога пролунала о 06:42. Станом на 07:28 карта повітряних тривог свідчить, що у семи областях України лунала сирена.