Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Повітряна тривога у Київській області — в регіоні помітили ворожі ударні дрони arrow

Повітряна тривога у Київській області — в регіоні помітили ворожі ударні дрони

6 вересня 2024 07:31
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Київській області лунають вибухи 6 вересня — на область налетіли дрони
Безпілотник Shahed-136. Фото: Мілітарний
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Київській області вранці, 6 вересня, оголосили повітряну тривогу. Росія запустила ударні безпілотники на регіон.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Читайте також:

Наліт дронів на Київщину 6 вересня

У повітряному просторі Київської області виявили ворожі ударні безпілотники. Наразі сили протиповітряної оборони знешкоджують цілі, можуть бути чутні вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації рекомендували перебувати в укриттях до закінчення тривоги та закликали дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не публікувати роботу захисників.

null
Повідомлення КОВА. Фото: скриншот

Повітряна тривога 6 вересня

У Київській області повітряна тривога пролунала о 06:42. Станом на 07:28 карта повітряних тривог свідчить, що у семи областях України лунала сирена.

null
Карта повітряних тривог України 6 вересня о 07:28. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

Київська область дрон Шахід-136 повітряна тривога дрони атака Шахед

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:31 Повітряна тривога у Київській області — в регіоні помітили ворожі ударні дрони

07:30 Юрист відповів, чи можуть ТЦК накласти штраф за відмову пред'явити документи

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП варто очікувати затримки вранці

07:21 На Тернопільщині солдат відмовився заступити у добовий наряд — як його покарав суд

07:01 ПриватБанк вимагає від клієнтки сплати відсотків, скасованих апеляцією — деталі скарги

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Ексклюзив

06:57 Окупований Бердянськ може лишитись без води — водоканал на межі банкрутства

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні

Ексклюзив

06:38 Західні країни обмежують удари далекобійною зброєю, бо досі бояться Путіна, — генерал Годжес

06:30 Вступ до вишу в 2024 році — які документи потрібні військовозобов'язаним

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

07:31 Повітряна тривога у Київській області — в регіоні помітили ворожі ударні дрони

07:30 Юрист відповів, чи можуть ТЦК накласти штраф за відмову пред'явити документи

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП варто очікувати затримки вранці

07:21 На Тернопільщині солдат відмовився заступити у добовий наряд — як його покарав суд

07:01 ПриватБанк вимагає від клієнтки сплати відсотків, скасованих апеляцією — деталі скарги

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Ексклюзив

06:57 Окупований Бердянськ може лишитись без води — водоканал на межі банкрутства

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт у вересні

Ексклюзив

06:38 Західні країни обмежують удари далекобійною зброєю, бо досі бояться Путіна, — генерал Годжес

06:30 Вступ до вишу в 2024 році — які документи потрібні військовозобов'язаним

06:30 Ціни на ячмінь в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Text

17:50 Штурм Покровська, полонені з Курської області та звільнення Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Чому громадський транспорт Києва спричиняє затори — ексрадник Кличка назвав проблему

Text

15:23 Мельничук повідомив, коли львів'яни попрощаються з жертвами російського удару по місту

Text

13:57 Ремонт закінчують – у скільки мільйонів обійшлася киянам аварія метро

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:52 Щоб не засиджувалися — нардеп пояснив доцільність кадрових змін в уряді

Text

13:24 Майор ЗСУ пояснив, чому військовозобов'язані бояться іти до армії

Text

13:00 Путін знову хоче переговорів, світло восени й взимку та ситуація під Курськом — ефір День.LIVE

Text

12:29 Історично належать Україні — історик висловився про Брянську та Курську області Росії

Text

12:02 Нардеп поділився планами Уряду щодо змін в роботі деяких міністерств

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги