У Київській області лунають вибухи 6 вересня — на область налетіли дрони

Повітряна тривога у Київській області — в регіоні помітили ворожі ударні дрони
У Київській області вранці, 6 вересня, оголосили повітряну тривогу. Росія запустила ударні безпілотники на регіон.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Наліт дронів на Київщину 6 вересня
У повітряному просторі Київської області виявили ворожі ударні безпілотники. Наразі сили протиповітряної оборони знешкоджують цілі, можуть бути чутні вибухи.
У Київській обласній військовій адміністрації рекомендували перебувати в укриттях до закінчення тривоги та закликали дотримуватися інформаційної тиші — не знімати та не публікувати роботу захисників.
Повітряна тривога 6 вересня
У Київській області повітряна тривога пролунала о 06:42. Станом на 07:28 карта повітряних тривог свідчить, що у семи областях України лунала сирена.
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