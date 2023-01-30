Школи Київської області - закінчилися канікули

Діти в школі

У школах Київської області закінчилися канікули. Так, 90% шкіл відновили навчання у очному та змішаному форматах.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Діти в школі

"90% шкіл відновили навчання у очному та змішаному форматах, 10% – працює дистанційно. Раніше офлайн навчалися 86% шкіл", — йдеться у повідомленні.

У КОВА також повідомили, що у школах закінчили добудову укриттів і тому ця кількість збільшилася до 90%. Так, у Київській області очно та за змішаною формою працює 569 закладів загальної середньої освіти.

"Водночас у регіоні продовжуються роботи, щоб вивести якомога більше навчальних закладів на очний формат навчання. Тому в багатьох громадах ремонтують укриття", — уточнили в КОВА.

Нагадаємо, що в результаті українські абітурієнти у 2023 році знову складатимуть мультипредметний тест. Тест, що складається із трьох предметів, пройде за один день із міркувань безпеки.