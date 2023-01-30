Школы Киевской области - закончились каникулы

Дети в школе

В школах Киевской области закончились каникулы. Так, 90% школ возобновили обучение в очном и смешанном форматах.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Дети в школе

"90% школ возобновили обучение в очном и смешанном форматах, 10% – работает дистанционно. Ранее офлайн обучались 86% школ", — говорится в сообщении.

В КОВА также сообщили, что в школах закончили доустройство укрытий и поэтому это число увеличилось до 90%. Так, в Киевской области очно и по смешанной форме работает 569 заведений общего среднего образования.

"Вместе с тем в регионе продолжаются работы, чтобы вывести как можно больше учебных заведений на очный формат обучения. Поэтому во многих общинах ремонтируют укрытие", — уточнили в КОВА.

Напомним, что в результате украинские абитуриенты в 2023 году снова будут сдавать мультипредметный тест. Тест, состоящий из трех предметов, пройдет за один день из соображений безопасности.