Школы Киевской области - закончились каникулы

В Киевской области закончились каникулы: сколько учеников пошли в школу
В школах Киевской области закончились каникулы. Так, 90% школ возобновили обучение в очном и смешанном форматах.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Дети в школе
"90% школ возобновили обучение в очном и смешанном форматах, 10% – работает дистанционно. Ранее офлайн обучались 86% школ", — говорится в сообщении.
В КОВА также сообщили, что в школах закончили доустройство укрытий и поэтому это число увеличилось до 90%. Так, в Киевской области очно и по смешанной форме работает 569 заведений общего среднего образования.
"Вместе с тем в регионе продолжаются работы, чтобы вывести как можно больше учебных заведений на очный формат обучения. Поэтому во многих общинах ремонтируют укрытие", — уточнили в КОВА.
Напомним, что в результате украинские абитуриенты в 2023 году снова будут сдавать мультипредметный тест. Тест, состоящий из трех предметов, пройдет за один день из соображений безопасности.