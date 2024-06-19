Сумнівні тендери на будівництва шкільних укриттів на Київщині — подробиці

Проєкт будівництва укриття ліцею у Крюківщині. Фото: "Наші Гроші"

Комунальники Вишневого Київської області за 292 млн грн замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза. Будівництво заплановано у місті Вишневе та в селі Крюківщина.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

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Як відбувалися обидва тендери

Так, КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради Бучанського району Київської області 12 червня за результатами тендерів замовило ТОВ "ДК "Мідас" будівництво двох протирадіаційних укриттів на загальну суму 291,80 млн грн. Об’єкти, де мають збудувати укриття, — ліцей "Лідер" у селі Крюківщина та школа №1 у Вишневому. Вартість проєктів відповідно 169,12 млн грн та 122,68 млн грн.

Наявний стан і проєкт будівництва укриття ліцею у Крюківщині. Фото: скриншот

Як пишуть "Наші Гроші", тендери проходили за одним сценарієм: в обох випадках конкурентом було ТОВ "Укрбудінжинірінг", яке пропонувало виконати роботи на 2-3% дешевше від майбутнього переможця. Але цю фірму відхилили, бо вона не подала належним чином оформлене забезпечення тендерної пропозиції. Це київська фірма Петра Присяжнюка з Вишгорода, відома благоустроєм парків "Совки" і "Наталка".

До вересня 2025 року в обох укриттях мають виконати загальнобудівельні роботи, влаштувати інженерні мережі, системи зв’язку і протипожежні системи, виконати благоустрій та озеленення тощо. Роботи фінансуватимуться з державного та місцевого бюджетів.

Наявний стан і проект будівництва укриття ліцею у Вишневому. Фото: скриншот

Характеристики майбутніх укриттів

У підземному укритті ліцею "Лідер" передбачено приміщення для відвідувачів та зали для персоналу, а також різні складські, інженерні та технічні приміщення, які забезпечують життєдіяльність споруди. Укриття розраховане на 1043 відвідувача.

"Укриття школи у Вишневому розраховано на 1010 осіб, площею 2 297 кв. м: виходить, що вартість одного квадратного метра укриття становитиме 53 409 грн з ПДВ, що вдвічі дорожче від встановленої Мінвідновлення вартості будівництва житла у Київській області на рівні 21 519 грн", — йдеться в розслідуванні.

Проєкти замовляли у ТОВ "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства" за 3,54 млн грн та за 3,74 млн грн, а експертний звіт видавало ТОВ "Проексп". За даними журналістів, ці дві фірми пов’язані між собою. Співвласник експертної фірми та нинішній голова наглядової ради "Укрбуду" Віктор Лещинський раніше був засновником фірми-проектувальника.

За які будматеріали переплатили

Договірна ціна є твердою для двох укриттів. Відпускні ціни на найбільші будівельні матеріали є однаковими.

У підсумковій відомості ресурсів ліцею "Лідер" найбільша сума припадає на бетон. Далі йдуть арматурна сталь, силовий мідний кабель, цементний розчин, повітроводи та інше. Орієнтовна переплата щодо зазначених матеріалів для ліцею Крюківщини становить 9,70 млн грн. За ці гроші можна купити 37 квадрокоптерів DJI Matrice 30T або 6 пікапів Mitsubishi L200 для військових. Аналогічна ситуація переплати і в кошторисі ліцею у Вишневому.

Також у кошторисах врахована середня зарплата робітника — 19 087 грн. За даними Пенсійного фонду, показник середньої зарплати для обчислення пенсії нижчий — 16 837 грн, а середня зарплата за вакансіями у будівельній галузі на порталі Work.ua в Києві значно вища — 27 500 грн.

Перелік будматеріалів. Фото: скриншот з сайту "Наші Гроші"

Замовники та виконавці — що про них відомо

"Директором КП "Головне управління комунального господарства" є Руслан Лисенко, а уповноваженою особою з питань закупівель — Ілона Левченко. Мером Вишневого є Ілля Діков ("Слуга народу")", — йдеться в розслідуванні.

За інформацією журналістів, Броварською "ДК "Мідас" керує Ігор Аладін, а володіє — В’ячеслав Московка. З 2017 року фірма "натендерила" 601,91 млн грн, найбільше — у нинішнього замовника.

Детально про учасників проєкту: Фото: скриншот розслідування

Нагадаємо, у Вінницькій області міська рада Ладижина провела тендер на 77 млн гривень на будівництво укриття в одному з ліцеїв: бомбосховище на 600 осіб має з'явитися за півтора року.

Раніше ми писали про заяву Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що цього року регіони отримають гроші на будівництво укриттів у школах: передбачена сума — 2,5 млрд гривень.

Також повідомлялося, що в Одеській області в селі Велика Михайлівка на території ліцею відновлять протирадіаційне укриття: очікувана вартість робіт — 18 млн гривень.