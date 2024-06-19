Сомнительные тендеры на строительство школьных укрытий в Киевской области — подробности

Проект строительства укрытия лицея в Крюковщине. Фото: "Наши Деньги"

Коммунальщики Вишневого Киевской области за 292 млн грн заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза. Строительство запланировано в Вишневом и в селе Крюковщина.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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Как проходили оба тендера

Так, КП "Главное управление коммунального хозяйства" Вишневого горсовета Бучанского района Киевской области 12 июня по результатам тендеров заказало ООО "ДК "Мидас" строительство двух противорадиационных укрытий на общую сумму 291,80 млн грн. Объекты, где должны построить укрытия — лицей "Лидер" в селе Крюковщина и школа №1 в Вишневом. Стоимость проектов соответственно 169,12 млн грн и 122,68 млн грн.

Имеющееся состояние и проект строительства укрытия лицея в Крюковщине. Фото: скриншот

Как пишут "Наші Гроші", тендеры проходили по одному сценарию: в обоих случаях конкурентом было ООО "Укрбудинжиниринг", которое предлагало выполнить работы на 2-3% дешевле будущего победителя. Но эту фирму отклонили, потому что она не подала надлежащим образом оформленное обеспечение тендерного предложения. Это киевская фирма Петра Присяжнюка из Вышгорода, известная благоустройством парков "Совки" и "Наталка".

До сентября 2025 года в обоих укрытиях должны выполнить общестроительные работы, устроить инженерные сети, системы связи и противопожарные системы, выполнить благоустройство и озеленение и тому подобное. Работы будут финансироваться из государственного и местного бюджетов.

Существующее состояние и проект строительства укрытия лицея в Вишневом. Фото: скриншот

Характеристики будущих укрытий

В подземном укрытии лицея "Лидер" предусмотрены помещения для посетителей и залы для персонала, а также различные складские, инженерные и технические помещения, которые обеспечивают жизнедеятельность сооружения. Укрытие рассчитано на 1043 посетителей.

"Укрытие школы в Вишневом рассчитано на 1010 человек, площадью 2 297 кв. м: получается, что стоимость одного квадратного метра укрытия составит 53 409 грн с НДС, что вдвое дороже установленной Минвосстановления стоимости строительства жилья в Киевской области на уровне 21 519 грн", — говорится в расследовании.

Проекты заказывали в ООО "Всеукраинский центр государственно-частного партнерства" за 3,54 млн грн и за 3,74 млн грн, а экспертный отчет выдавало ООО "Проексп". По данным журналистов, эти две фирмы связаны между собой. Совладелец экспертной фирмы и нынешний председатель наблюдательного совета "Укрбуда" Виктор Лещинский ранее был основателем фирмы-проектировщика.

За какие стройматериалы переплатили

Договорная цена является твердой для двух укрытий. Отпускные цены на крупнейшие строительные материалы одинаковы.

В итоговой ведомости ресурсов лицея "Лидер" наибольшая сумма приходится на бетон. Далее следуют арматурная сталь, силовой медный кабель, цементный раствор, воздуховоды и прочее. Ориентировочная переплата по указанным материалам для лицея Крюковщины составляет 9,70 млн грн. За эти деньги можно купить 37 квадрокоптеров DJI Matrice 30T или 6 пикапов Mitsubishi L200 для военных. Аналогичная ситуация переплаты и в смете лицея в Вишневом.

Также в сметах учтена средняя зарплата рабочего 19 087 грн. По данным Пенсионного фонда, показатель средней зарплаты для исчисления пенсии ниже — 16 837 грн, а средняя зарплата по вакансиям в строительной отрасли на портале Work.ua в Киеве значительно выше — 27 500 грн.

Список стройматериалов. Фото: скриншот с сайта "Наши Деньги"

Заказчики и исполнители — что о них известно

"Директором КП "Главное управление коммунального хозяйства" является Руслан Лысенко, а уполномоченным лицом по вопросам закупок — Илона Левченко. Мэром Вишневого является Илья Диков ("Слуга народа")", — говорится в расследовании.

По информации журналистов, Броварской "ДК "Мидас" руководит Игорь Аладин, а владеет — Вячеслав Московка. С 2017 года фирма "натендерила" 601,91 млн грн, больше всего — у нынешнего заказчика.

Подробно об участниках проекта: Фото: скриншот расследования

Напомним, в Винницкой области городской совет Ладыжина провел тендер на 77 млн гривен на строительство укрытия в одном из лицеев : бомбоубежище на 600 человек должно появиться за полтора года.

Ранее мы писали о заявлении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что в этом году регионы получат деньги на строительство укрытий в школах: предусмотрена сумма – 2,5 млрд гривен.

Также сообщалось, что в Одесской области в селе Большая Михайловка на территории лицея возобновят противорадиационное укрытие: ожидаемая стоимость работ — 18 млн гривен.