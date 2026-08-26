СБУ запобігла вбивству керівника оборонного підприємства на Київщині

Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: СБУ

На Київщині правоохоронці запобігли вбивству керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. За даними СБУ, замах організовували російські спецслужби, які планували використати вибухівку. Її завчасно виявили та знешкодили, а чоловіка, який готував теракт, затримали в Польщі під час спроби виїхати до Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України у середу, 26 серпня.

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На Київщині запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства

Контррозвідка СБУ спільно з Національною поліцією встановила, що організацією замаху займалася ФСБ РФ, яка планувала ліквідувати посадовця за допомогою вибухового пристрою, закріпленого під водійським сидінням його автомобіля.

Правоохоронці завчасно виявили, вилучили та знешкодили вибухівку. За даними СБУ, саморобний вибуховий пристрій містив 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу.

За даними слідства, підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав із тимчасово окупованої території та проживає у РФ.

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Отримавши інструкції від російських кураторів, чоловік придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із заздалегідь підготовленого схрону решту компонентів саморобної бомби, а за кілька днів зібрав вибуховий пристрій і прикріпив його до автомобіля посадовця.

Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон, під’єднаний до павербанка. Це мало забезпечити російським кураторам онлайн-трансляцію для активації підриву.

Одразу після закладання вибухівки чоловік автобусом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до РФ. За інформацією СБУ, його затримали на території Польщі під час спроби виїхати до Росії транзитом через Білорусь.

Наразі в межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Польщі щодо екстрадиції затриманого в Україну. Йому заочно повідомлено про підозру — закінчений замах на терористичний акт.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Польщі затримали 63-річного громадянина України, якого підозрюють у підготовці замаху на представника української оборонної промисловості. За версією слідства, чоловік діяв за завданням російських спецслужб і встановив вибухівку під автомобілем посадовця в Ірпені. Після невдалої спроби підірвати авто він виїхав до Польщі, де його затримали у Варшаві 5 серпня.

Новини.LIVE також писали, що репер і відеоблогер Kyivstoner міг стати жертвою замаху в Польщі. За даними польських ЗМІ, його вбивство нібито готував кілер, якого найняли російські спецслужби. Напередодні у Варшаві затримали росіянина, якого підозрюють у підготовці вбивства громадянина США та України.