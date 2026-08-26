СБУ предотвратила убийство руководителя оборонного предприятия в Киевской области

Сотрудники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: СБУ

В Киевской области правоохранители предотвратили убийство руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. По данным СБУ, покушение организовывали российские спецслужбы, которые планировали использовать взрывчатку. Ее своевременно обнаружили и обезвредили, а мужчину, готовившего теракт, задержали в Польше при попытке выехать в Россию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в среду, 26 августа.

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В Киевской области предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия

Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией установила, что организацией покушения занималась ФСБ РФ, которая планировала ликвидировать чиновника с помощью взрывного устройства, закрепленного под водительским сиденьем его автомобиля.

Правоохранители своевременно обнаружили, изъяли и обезвредили взрывчатку. По данным СБУ, самодельное взрывное устройство содержало 1 кг гексогена, что эквивалентно 2 кг тротила.

По данным следствия, подготовкой теракта занимался 63-летний пенсионер, переехавший в столичный регион из Луганской области. В феврале этого года ФСБ завербовала его через сына, который выехал с временно оккупированной территории и проживает в РФ.

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Получив инструкции от российских кураторов, мужчина приобрел в одном из местных магазинов два мобильных телефона и powerbank. За месяц до совершения преступления он забрал из заранее подготовленного тайника остальные компоненты самодельной бомбы, а через несколько дней собрал взрывное устройство и прикрепил его к автомобилю чиновника.

Также он разместил замаскированный напротив автомобиля телефон, подключенный к павербанку. Это должно было обеспечить российским кураторам онлайн-трансляцию для активации взрыва.

Сразу после закладки взрывчатки мужчина на автобусе выехал в Польшу, чтобы оттуда бежать в РФ. По информации СБУ, его задержали на территории Польши при попытке выехать в Россию транзитом через Беларусь.

В настоящее время в рамках досудебного расследования следователи СБУ и сотрудники прокуратуры направили запрос в правоохранительные органы Польши об экстрадиции задержанного в Украину. Ему заочно сообщено о подозрении — завершенное покушение на террористический акт.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Польше задержали 63-летнего гражданина Украины, которого подозревают в подготовке покушения на представителя украинской оборонной промышленности. По версии следствия, мужчина действовал по заданию российских спецслужб и установил взрывчатку под автомобилем чиновника в Ирпене. После неудачной попытки взорвать автомобиль он уехал в Польшу, где его задержали в Варшаве 5 августа.

Новини.LIVE также писали, что рэпер и видеоблогер Kyivstoner мог стать жертвой покушения в Польше. По данным польских СМИ, его убийство якобы готовил киллер, нанятый российскими спецслужбами. Накануне в Варшаве задержали россиянина, которого подозревают в подготовке убийства гражданина США и Украины.