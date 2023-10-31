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На Київщині запровадили карантин через випадок сказу

31 жовтня 2023 16:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині запровадили карантин через випадок сказу
Хворий на сказ пес. Фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У селі Путрівка, що поблизу Василькова Київської області, виявили хворого на сказ пса. Діагноз тварини підтвердився лабораторно. Через це у 10-кілометровій зоні навколо населеного пункту запровадили карантин.

Про це інформує Васильківська міська рада у Facebook.

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До зони карантинних обмежень ввійшли населені пункти Васильківської громади: м. Васильків, с. Здорівка, с. Застугна, с. Зозулі, с. Безп'ятне, с. Червоне, с. Кулибаба, с. Митниця, с. Барахти, с. Заріччя.

Місцева протиепізоотична комісія затвердила план заходів для недопущення поширення сказу серед тварин у загрозливій місцевості.

Собак заборонено вивозити за межі карантинної зони

Зокрема, в районі, що входить до карантинної зони, заборонене проведення виставок собак чи їх вивезення за межі вказаних населених пунктів.

Під забороною також полювання на диких тварин, їх відлов і вивіз. Ветеринарній службі доручено вжити заходів для ліквідації осередку захворювання і недопущення подальшого поширення інфекції.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в селі Іванівка Чугуївського району Харківської області стався випадок нападу скаженого домашнього кота на місцеву мешканку. Після інциденту кота вбили та поховали, проте фахівці з Держпродспоживслужби згодом ексгумували тіло тварини та відправили її на експертизу.

Нагадаємо, що в Одеській області триває активна кампанія щеплень тварин від сказу. За період з 8 по 15 вересня 2023 року вакциновано від сказу загалом 18 505 тварин, з них 12 804 собак та 5 690 кішок. 

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