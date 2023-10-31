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На Киевщине ввели карантин из-за случая бешенства

31 октября 2023 16:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Киевщине ввели карантин из-за случая бешенства
Больной бешенством пес. Фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В селе Путровка, что близ Василькова Киевской области, обнаружили больного бешенством пса. Диагноз животного подтвердился лабораторно. Поэтому в 10-километровой зоне вокруг населенного пункта ввели карантин.

Об этом сообщает Васильковский городской совет в Facebook.

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В зону карантинных ограничений вошли населенные пункты Васильковской общины: г. Васильков, с. Здоровка, с. Застугна, с. Кукушки, с. Беспятное, с. Червоное, с. Кулибаба, с. Мытныця, с. Барахты, с. Заречье.

Местная противоэпизоотическая комиссия утвердила план мер по недопущению распространения бешенства среди животных в угрожающей местности.

Собак запрещено вывозить за пределы карантинной зоны

В частности, в районе, входящем в карантинную зону, запрещено проведение выставок собак или их вывоз за пределы указанных населенных пунктов.

Под запретом также охота на диких животных, их отлов и вывоз. Ветеринарной службе поручено принять меры по ликвидации очага заболевания и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что недавно в селе Ивановка Чугуевского района Харьковской области произошел случай нападения бешеного домашнего кота на местную жительницу. После инцидента кота убили и похоронили, однако специалисты из Госпродпотребслужбы впоследствии эксгумировали тело животного и отправили его на экспертизу.

Напомним, что в Одесской области продолжается активная кампания прививок животных от бешенства. За период с 8 по 15 сентября 2023 вакцинировано от бешенства в целом 18 505 животных, из них 12 804 собак и 5 690 кошек.

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