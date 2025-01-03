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На Київщині засудили двох чоловіків за серію крадіжок

3 січня 2025 09:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Київщині двох чоловіків засудили за серійні крадіжки
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Березанський міський суд Київської області завершив розгляд кримінальної справи, в якій обвинуваченими виступали двоє громадян. Їм було пред’явлено обвинувачення у низці крадіжок та незаконному заволодінні транспортним засобом. 

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Opendatabot.

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Злочини, у яких звинувачували чоловіків, відбулися в квітні 2020 року. Підозрювані діяли у сільській місцевості Київської області, обравши об’єктами для злочинів невеликі магазини у трьох населених пунктах: Морозівка, Селичівка та Сезенків Баришівського району.

Злочинці проникали до магазинів у нічний час, зламуючи двері або вікна. Звідти вони викрадали гроші, харчові продукти, алкоголь та тютюнові вироби. За даними слідства, загальна сума завданих збитків перевищила 18 тисяч гривень.

Крім того, один із чоловіків скоїв ще один злочин, незаконно заволодівши автомобілем ВАЗ 2102, який використовувався для транспортування викраденого майна.

У суді було надано переконливі докази вини обвинувачених: результати слідчих експериментів, експертизи слідів зломів та автомобіля, свідчення свідків і потерпілих, записи з камер відеоспостереження.

На судовому засіданні обидва чоловіки визнали свою провину та дали детальні свідчення про обставини скоєння злочинів.

Суд врахував, що обидва обвинувачені вже мали судимості. Однак активне сприяння слідству, зізнання у злочинах та каяття були враховані як пом’якшувальні обставини для одного з чоловіків.

Один чоловік отримав покарання у вигляді 5 років і 11 місяців позбавлення волі. До цього терміну враховано попередні вироки за інші злочини.

Інший був засуджений до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна (за винятком житла). Його участь у незаконному заволодінні автомобілем та більш активна роль у серії злочинів стали ключовими факторами для суворішого покарання.

Нагадаємо, у Львівській області покарали чоловіка через те, що він не прийшов до ТЦК через алкогольне сп'яніння. 

Також у Львові чоловік опинився у суді, бо привласнив ящик з патронами

Київ суд крадіжка Київська область судові рішення

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