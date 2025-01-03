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В Киевской области осудили двух мужчин за серию краж

3 января 2025 09:11
Виктория Козырь - редактор
В Киевской области двух мужчин осудили за серийные кражи
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Березанский городской суд Киевской области завершил рассмотрение уголовного дела, в котором обвиняемыми выступали два гражданина. Им было предъявлено обвинение в ряде краж и незаконном завладении транспортным средством.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном на Opendatabot.

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Преступления, обвиняемые мужчинами, произошли в апреле 2020 года. Подозреваемые действовали в сельской местности Киевской области, выбрав объектами преступлений небольшие магазины в трех населенных пунктах: Морозовка, Селичевка и Сезенков Барышевского района.

Преступники проникали в магазины в ночное время, взламывая двери или окна. Оттуда они воровали деньги, продукты питания, алкоголь и табачные изделия. По данным следствия, общая сумма нанесенного ущерба превысила 18 тысяч гривен.

Кроме того, один из мужчин совершил еще одно преступление, незаконно завладев автомобилем ВАЗ 2102, который использовался для транспортировки угнанного имущества.

В суде были предоставлены убедительные доказательства вины обвиняемых: результаты следственных экспериментов, экспертизы следов взломов и автомобиля, показания свидетелей и потерпевших, записи с камер видеонаблюдения.

На судебном заседании оба мужчины признали свою вину и дали подробные свидетельства об обстоятельствах совершения преступлений.

Суд учел, что оба обвиняемых уже имели судимости. Однако активное содействие следствию, признание в преступлениях и раскаяние были учтены как смягчающие обстоятельства для одного из мужчин.

Один мужчина получил наказание в виде 5 лет и 11 месяцев лишения свободы. К этому сроку добавили предыдущие приговоры за другие преступления.

Другой был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества (за исключением жилья). Его участие в незаконном завладении автомобилем и более активная роль в серии преступлений стали ключевыми факторами для более сурового наказания.

Напомним, во Львовской области наказали мужчину из-за того, что он не пришел в ТЦК из-за алкогольного опьянения.

Также во Львове мужчина оказался в суде, потому что присвоил ящик с патронами.

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