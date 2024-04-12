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На Київщині засудили колаборанта, який називав себе ченцем і "освячував" танки РФ

12 квітня 2024 15:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині засудили колаборанта, який називав себе ченцем і "освячував" танки РФ
Затриманий колаборант. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Київській області засудили колаборанта, який видавав себе за ченця і "освячував" російські танки які наступали на Київ. Також він розквартирував підрозділ окупантів у своїй домівці.

Про це повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, 12 квітня. 

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"Освячував" російські танки

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін покарання отримав колаборант, який співпрацював з російськими загарбниками у період боїв за Київ.

"Під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі він вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ", — говориться у повідомленні СБУ.

Чоловік запропонував ворогам свою допомогу у війні проти України. Він "розквартирував" у власному будинку підрозділ російського окупаційного угруповання. Також він забезпечував загарбників продуктами харчування та підказував окупантам, кого з односельців варто пограбувати.

Також колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової.

"При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав", — зазначили в СБУ. 

Росіяни, в обмін на його послуги, дозволяли чоловіку вільно пересуватися по території громади та відвідувати штаб окупантів.

В СБУ також розповіли, що після звільнення району зрадник залишився у селищі і сподівався "відсидітись" у власному помешканні. Тим не менш, співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року.

Чоловіка засудили за колабораційну діяльність. Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили жителя Харківської області, який під час окупації став "помічником" місцевого гауляйтера та "зливав" адреси учасників АТО. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила ворожу агентку, яка готувала нові удари по Харкову та області. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

СБУ
війна
Україна
Київська область
Колаборант

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