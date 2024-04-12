Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ arrow

В Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ

12 апреля 2024 15:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ
Задержан коллаборант. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области осудили коллаборанта, который выдавал себя за монаха и "освящал" наступавшие на Киев российские танки. Также он расквартировал подразделение окупантов в своем доме.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, 12 апреля.

Читайте также:

"Освящал" российские танки

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок наказания получил коллаборант, который сотрудничал с российскими захватчиками в период боев за Киев.

"Во время оккупации поселка Андреевка в Бучанском районе он надел рясу монаха и пришел на позиции российских войск", — говорится в сообщении СБУ.

Мужчина предложил врагам свою помощь в войне против Украины. Он "расквартировал" в собственном доме подразделение российской оккупационной группировки. Также он снабжал захватчиков продуктами питания и подсказывал оккупантам, кого из односельчан стоит ограбить.

Также коллаборант освящал колонны российской бронетехники, двигавшиеся в направлении передовой.

"При этом действительно никакого отношения к религиозной среде фигурант не имел", — отметили в СБУ.

Россияне, в обмен на его услуги, позволяли мужчине свободно передвигаться по территории общины и посещать штаб окупантов.

В СБУ также рассказали, что после освобождения района предатель остался в поселке и надеялся "отсидеться" в собственном доме. Тем не менее сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали в апреле 2022 года.

Мужчину осудили за коллаборационную деятельность. Учитывая сотрудничество со следствием, ему назначили 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили жителя Харьковской области, который во время оккупации стал "помощником" местного гауляйтера и "сливал" адреса участников АТО. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила вражескую агентку , которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

СБУ
война
Украина
Киевская область
Коллаборант

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый