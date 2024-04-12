В Киевской области осудили коллаборанта, который называл себя монахом и "освящал" танки РФ

Задержан коллаборант. Фото: СБУ

В Киевской области осудили коллаборанта, который выдавал себя за монаха и "освящал" наступавшие на Киев российские танки. Также он расквартировал подразделение окупантов в своем доме.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, 12 апреля.

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"Освящал" российские танки

Благодаря доказательной базе Службы безопасности, реальный срок наказания получил коллаборант, который сотрудничал с российскими захватчиками в период боев за Киев.

"Во время оккупации поселка Андреевка в Бучанском районе он надел рясу монаха и пришел на позиции российских войск", — говорится в сообщении СБУ.

Мужчина предложил врагам свою помощь в войне против Украины. Он "расквартировал" в собственном доме подразделение российской оккупационной группировки. Также он снабжал захватчиков продуктами питания и подсказывал оккупантам, кого из односельчан стоит ограбить.

Также коллаборант освящал колонны российской бронетехники, двигавшиеся в направлении передовой.

"При этом действительно никакого отношения к религиозной среде фигурант не имел", — отметили в СБУ.

Россияне, в обмен на его услуги, позволяли мужчине свободно передвигаться по территории общины и посещать штаб окупантов.

В СБУ также рассказали, что после освобождения района предатель остался в поселке и надеялся "отсидеться" в собственном доме. Тем не менее сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали в апреле 2022 года.

Мужчину осудили за коллаборационную деятельность. Учитывая сотрудничество со следствием, ему назначили 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что правоохранители разоблачили жителя Харьковской области, который во время оккупации стал "помощником" местного гауляйтера и "сливал" адреса участников АТО. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила вражескую агентку , которая готовила новые удары по Харькову и области. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.