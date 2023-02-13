Переправляв військовозобов'язаних за кордон: на Київщині викрито керівника благодійного фонду

Затримано керівника благодійного фонду на Київщині

На Київщині викрито керівника благодійного фонду, який за 7,5 тис. доларів переправляв військовозобов’язаних за кордон. Правоохоронці оголосили про підозру чоловікові.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Подробиці слідства

За даними слідства, мешканець Київщини під час дії воєнного стану розробив схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон.

"Для цього він створив благодійний фонд та орендував приміщення. Там підозрюваний зустрічався з охочими скористатися його послугами, які оцінював від 6 до 7,5 тис. доларів США. За таку суму він обіцяв організувати виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи "Шлях", — розповіли у Офісі генпрокурора.

Результати обшуків

Під час обшуків за місцями проживання та діяльності керівника фонду вилучено грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку з даними про громадян, які до нього зверталися, а також документацію з їхніми анкетними даними.

Чоловікові повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування веде Броварське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала ще шість каналів незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У ході слідчо-оперативних дій у різних регіонах України затримано сімох організаторів нелегальних "трафіків". За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати за межі нашої держави на підставі підроблених документів про сімейний стан або участь у волонтерському русі.

Також повідомлялося, що троє мешканців Одеси організували схему переправлення чоловіків через державний кордон. За 6,5 тис. доларів США вони виготовляли пакет документів, що дозволяв чоловікам призовного віку безперешкодно виїхати з України.