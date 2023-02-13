Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киевской области задержали "благотворителя", который переправлял военнообязанных за границу arrow

В Киевской области задержали "благотворителя", который переправлял военнообязанных за границу

13 февраля 2023 12:29
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Переправлял военнообязанных за границу: в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда
Задержан руководитель благотворительного фонда в Киевской области
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу. Правоохранители объявили о подозрении мужчине.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Подробности следствия

По данным следствия, житель Киевщины во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу.

"Для этого он создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тыс. долларов США. За такую сумму он обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в системы "Шлях", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Результаты обысков

Во время обысков по местам проживания и деятельности руководителя фонда изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документация с их анкетными данными.

разоблачен руководитель благотворительного фонда, переправлявший военнообязанных за границу

Мужчине сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведет Броварское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.

Также сообщалось, что трое жителей Одессы организовали схему переправки мужчин через государственную границу. За 6,5 тыс. долларов США они производили пакет документов, позволявший мужчинам призывного возраста беспрепятственно уехать из Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:39 "Иноагент" Дудь избавился от дома в Москве: сколько он за него выручил

14:30 Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

14:29 Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з фото

14:24 В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 Киевское "Динамо" заинтересовалось еще одним африканцем: Мирча Луческу настаивает на трансфере

14:09 ЕС введет санкции против четырех банков России, — Politico

14:00 "Не романтическое море": в Одессе объявили штормовое предупреждение

13:59 Впервые в истории двусторонних отношений: Зеленский провел переговоры с президентом Филиппин

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

13:18 Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

Новина з відео

12:29 На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

Новина з відео

12:13 "Для Зеленского": Кадыров похвастался пистолетом перед пропагандисткой Скабеевой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

Новина з відео

11:59 В "Дії" запустили опрос о лучшей военной марке 2022 года

Новина з відео

11:31 ​​​Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании

Новина з відео

11:30 Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Актуальное по теме

None 13 Февраль 14:38

"Иноагент" Дудь избавился от дома в Москве: сколько он за него выручил

None 13 Февраль 14:17

Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

None 13 Февраль 14:29

Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

None 13 Февраль 14:25

"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB