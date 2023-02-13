Переправлял военнообязанных за границу: в Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда

Задержан руководитель благотворительного фонда в Киевской области

В Киевской области разоблачен руководитель благотворительного фонда, который за 7,5 тыс. долларов переправлял военнообязанных за границу. Правоохранители объявили о подозрении мужчине.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подробности следствия

По данным следствия, житель Киевщины во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу.

"Для этого он создал благотворительный фонд и арендовал помещение. Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тыс. долларов США. За такую сумму он обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в системы "Шлях", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Результаты обысков

Во время обысков по местам проживания и деятельности руководителя фонда изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документация с их анкетными данными.

Мужчине сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование ведет Броварское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала еще шесть каналов незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В ходе следственно-оперативных действий в разных регионах Украины задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков". За деньги они предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о семейном положении или участии в волонтерском движении.

Также сообщалось, что трое жителей Одессы организовали схему переправки мужчин через государственную границу. За 6,5 тыс. долларов США они производили пакет документов, позволявший мужчинам призывного возраста беспрепятственно уехать из Украины.