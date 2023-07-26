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На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску

26 липня 2023 12:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску
На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску. Фото: Офіс Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Пʼять учасників організованої злочинної групи отримали підозру від Офісу Генпрокурора за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення. Ділки завдали довкіллю збитків на суму в розмірі 118 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Незаконний видобуток піску

Як повідомляють правоохоронці, головним організатором виявився засновник ряду підприємств, основним видом діяльності яких була реалізація будівельних матеріалів. До нього поєднались ще чотири спільники.

 

На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску. Фото: Офіс Генпрокурора

Горе-бізнесмени без документів протягом тривалого часу Київській області, які перебувають у приватній власності.

 

На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску. Фото: Офіс Генпрокурора

"Задокументовано, що учасники організованої злочинної групи видобули понад 105 тис м куб піску. Завдана шкода навколишньому природному середовищу склала 118 млн грн", — кажуть слідчі.

 

На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці арештували техніку

В Офісі Генпрокурора повідомили, що арештували техніку яка використовувалася для протиправного "бізнесу".

"З метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди довкіллю також буде накладено арешт на майно підозрюваних", — зазначили в установі.

 

На Київщині затримали ділків, які організували незаконний видобуток піску. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишньому одеському військкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід. Його взяли під вартою з можливістю внесення застави. 

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