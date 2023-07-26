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В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка

26 июля 2023 12:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка
В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка. Фото: Офис Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Пять участников организованной преступной группы получили подозрение от Офиса Генпрокурора за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения. Дельцы нанесли окружающую среду ущерб на сумму в размере 118 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Незаконная добыча песка

Как сообщают правоохранители, главным организатором оказался учредитель ряда предприятий, основным видом деятельности которых являлась реализация строительных материалов. К нему соединились еще четыре сообщника.

 

В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка. Фото: Офис Генпрокурора

Горе-бизнесмены без документов в течение длительного времени находятся в частной собственности Киевской области.

 

В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка. Фото: Офис Генпрокурора

"Задокументировано, что участники организованной преступной группы добыли более 105 тыс м куб песка. Нанесенный ущерб окружающей среде составил 118 млн грн", — говорят следователи.

 

В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители арестовали технику

В Офисе Генпрокурора сообщили, что арестовали технику, которая использовалась для противоправного "бизнеса".

"В целях обеспечения дальнейшего возмещения причиненного вреда окружающей среде также будет наложен арест на имущество подозреваемых", — отметили в учреждении.

 

В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка. Фото: Офис Генпрокурора

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, ранее мы писали, что бывшему одесскому военскому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражей с возможностью внесения залога.

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