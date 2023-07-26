В Киевской области задержали делков, организовавших незаконную добычу песка
Пять участников организованной преступной группы получили подозрение от Офиса Генпрокурора за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения. Дельцы нанесли окружающую среду ущерб на сумму в размере 118 млн грн.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Незаконная добыча песка
Как сообщают правоохранители, главным организатором оказался учредитель ряда предприятий, основным видом деятельности которых являлась реализация строительных материалов. К нему соединились еще четыре сообщника.
Горе-бизнесмены без документов в течение длительного времени находятся в частной собственности Киевской области.
"Задокументировано, что участники организованной преступной группы добыли более 105 тыс м куб песка. Нанесенный ущерб окружающей среде составил 118 млн грн", — говорят следователи.
Правоохранители арестовали технику
В Офисе Генпрокурора сообщили, что арестовали технику, которая использовалась для противоправного "бизнеса".
"В целях обеспечения дальнейшего возмещения причиненного вреда окружающей среде также будет наложен арест на имущество подозреваемых", — отметили в учреждении.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Напомним, ранее мы писали, что бывшему одесскому военскому Евгению Борисову суд избрал меру пресечения. Его взяли под стражей с возможностью внесения залога.