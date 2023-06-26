На Київщині затримали росіянина, який 20 років розраховувався фейковими грошима
Правоохоронці у Київській області затримали чоловіка, який близько 20 років розраховувався фейковими валютами. Зловмисником виявився уродженець Російської Федерації.
Про це повідомляє МВС України.
Чим займався фігурант
50-річний чоловік декілька років "подорожував" різними населеними пунктами України. Він представлявся іноземцем та платив фейковою валютою.
Зловмисник домальовував на сувенірних купюрах потрібні знаки люмінесцентними ручками. При перевірці вони підсвічувалися.
"Зловмисника затримали після того як у селі Софіївська Борщагівка він купував сертифікат у масажний салон. Чоловік розраховувався фальшивою євровалютою, решту з якої мав отримати в гривнях", — йдеться у повідомленні.
Обшук у правопорушника
Правоохоронці під час обшуку виявили фейкові валюти номіналом 200 євро, трафарети, банківські картки, ручки різного кольору з ліхтариками ультрафіолету, сім-картки та інші докази.
До того ж поліцейські задокументували ще п'ять таких злочинів у різних містах України:
- Запоріжжя;
- Черкаси;
- Київ.
Підозра зловмиснику
Фігуранту повідомили про підозру за фактом виготовлення, зберігання, збуту підроблених грошей (ч.1 ст. 199 ККУ).
Нагадаємо, столична компанія співпрацювала з "Росатомом", постачаючи йому трубопровідну арматуру навіть після початку повномасштабної війни в Україні. СБУ зупинила цю схему, керівнику компанії оголосили підозру.
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