На Київщині затримали росіянина, який 20 років розраховувався фейковими грошима

Поліцейські та затриманий правопорушник. Фото: t.me/mvs_ukraine

Правоохоронці у Київській області затримали чоловіка, який близько 20 років розраховувався фейковими валютами. Зловмисником виявився уродженець Російської Федерації.

Про це повідомляє МВС України.

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Чим займався фігурант

50-річний чоловік декілька років "подорожував" різними населеними пунктами України. Він представлявся іноземцем та платив фейковою валютою.

Зловмисник домальовував на сувенірних купюрах потрібні знаки люмінесцентними ручками. При перевірці вони підсвічувалися.

"Зловмисника затримали після того як у селі Софіївська Борщагівка він купував сертифікат у масажний салон. Чоловік розраховувався фальшивою євровалютою, решту з якої мав отримати в гривнях", — йдеться у повідомленні.

Допис, який поширювали у соцмережах. Фото: t.me/mvs_ukraine

Листування в соцмережах про фігуранта. Фото: t.me/mvs_ukraine

Допис, який поширювали у соцмережах. Фото: t.me/mvs_ukraine

Обшук у правопорушника

Правоохоронці під час обшуку виявили фейкові валюти номіналом 200 євро, трафарети, банківські картки, ручки різного кольору з ліхтариками ультрафіолету, сім-картки та інші докази.

До того ж поліцейські задокументували ще п'ять таких злочинів у різних містах України:

Запоріжжя;

Черкаси;

Київ.

Працівники поліції поряд з автомобілем. Фото: t.me/mvs_ukraine

Підозра зловмиснику

Фігуранту повідомили про підозру за фактом виготовлення, зберігання, збуту підроблених грошей (ч.1 ст. 199 ККУ).

Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, столична компанія співпрацювала з "Росатомом", постачаючи йому трубопровідну арматуру навіть після початку повномасштабної війни в Україні. СБУ зупинила цю схему, керівнику компанії оголосили підозру.

Також ми писали, що у Полтавській області СБУ викрила банду кримінального авторитета на прізвисько "Москва". Знешкодили кримінальне угрупування у Кременчуці.