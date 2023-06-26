В Киевской области задержали россиянина, который 20 лет рассчитывался фейковыми деньгами
Правоохранители в Киевской области задержали мужчину, который около 20 лет рассчитывался фейковыми валютами. Злоумышленником оказался уроженец Российской Федерации.
Об этом сообщает МВД Украины.
Чем занимался фигурант
50-летний мужчина несколько лет "путешествовал" по разным населенным пунктам Украины. Он представлялся иностранцем и платил фейковой валютой.
Злоумышленник дорисовывал на сувенирных купюрах нужные знаки люминесцентными ручками. При проверке они подсвечивались.
"Злоумышленника задержали после того как в селе Софиевская Борщаговка он покупал сертификат в массажный салон. Мужчина рассчитывался фальшивой евровалютой, сдачу из которой должен был получить в гривнах", — говорится в сообщении.
Обыск у правонарушителя
Правоохранители во время обыска обнаружили фейковые валюты номиналом 200 евро, трафареты, банковские карты, ручки разного цвета с фонариками ультрафиолета, сим-карты и другие доказательства.
К тому же полицейские задокументировали еще пять таких преступлений в разных городах Украины:
- Запорожье;
- Черкассы;
- Киев.
Подозрение злоумышленнику
Фигуранту сообщили о подозрении по факту изготовления, хранения, сбыта поддельных денег (ч.1 ст. 199 УК).
Напомним, столичная компания сотрудничала с "Росатомом", снабжая его трубопроводной арматурой даже после начала полномасштабной войны в Украине. СБУ остановила эту схему, руководителю компании объявили подозрение.
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