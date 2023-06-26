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В Киевской области задержали россиянина, который 20 лет рассчитывался фейковыми деньгами

26 июня 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области задержали россиянина, который 20 лет рассчитывался фейковыми деньгами
Полицейские и задержанный правонарушитель. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители в Киевской области задержали мужчину, который около 20 лет рассчитывался фейковыми валютами. Злоумышленником оказался уроженец Российской Федерации.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Чем занимался фигурант

50-летний мужчина несколько лет "путешествовал" по разным населенным пунктам Украины. Он представлялся иностранцем и платил фейковой валютой.

Злоумышленник дорисовывал на сувенирных купюрах нужные знаки люминесцентными ручками. При проверке они подсвечивались.

"Злоумышленника задержали после того как в селе Софиевская Борщаговка он покупал сертификат в массажный салон. Мужчина рассчитывался фальшивой евровалютой, сдачу из которой должен был получить в гривнах", — говорится в сообщении.

Пост
Пост, который распространялся в соцсетях. Фото: t.me/mvs_ukraine
Пост
Переписка в соцсетях о фигуранте. Фото: t.me/mvs_ukraine
Пост
Пост, который распространялся в соцсетях. Фото: t.me/mvs_ukraine

Обыск у правонарушителя

Правоохранители во время обыска обнаружили фейковые валюты номиналом 200 евро, трафареты, банковские карты, ручки разного цвета с фонариками ультрафиолета, сим-карты и другие доказательства.

К тому же полицейские задокументировали еще пять таких преступлений в разных городах Украины:

  • Запорожье;
  • Черкассы;
  • Киев.
Обыск у подозреваемого
Сотрудники полиции рядом с автомобилем. Фото: t.me/mvs_ukraine

Подозрение злоумышленнику

Фигуранту сообщили о подозрении по факту изготовления, хранения, сбыта поддельных денег (ч.1 ст. 199 УК).

Пост
Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, столичная компания сотрудничала с "Росатомом", снабжая его трубопроводной арматурой даже после начала полномасштабной войны в Украине. СБУ остановила эту схему, руководителю компании объявили подозрение.

Также мы писали, что в Полтавской области СБУ разоблачила банду криминального авторитета по прозвищу "Москва". Обезвредили криминальную группировку в Кременчуге.

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