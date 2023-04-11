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На Київщині завершився капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь

11 квітня 2023 17:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На Київщині завершився капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь
Вигляд Ірпінського залізничного мосту під час реставрації. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Завершився капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь, що на Київщині. Рух поїздів через міст відкрито двома коліями, що дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня та міст — сателітів Києва.

Про це інформує Укрзалізниця.

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Міст відновлювали працівники львівського мостобудівельного поїзда. Зокрема, залізничники демонтували всі пошкоджені елементи мосту та на їх місті звели фактично новий перехід через річку.

"Після того, як противника було розбито та вигнано з Київщини, ми мали в найкоротші терміни допомогти повернути нормальне життя до регіону та відновити залізничне сполучення до деокупованих населених пунктів. Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дозволило вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів. Після цього розпочали виконувати роботи з капітального відновлення мосту. Відтепер можемо повернути на напрямок належні обсяги руху", — зазначив член правління АТ "Укрзалізниця" Роман Черніцький.

Роботи з капітального відновлення залізничного мосту було розпочато в липні 2022 року. Вже наприкінці листопада минулого року було відновлено рух поїздів непарною колією мосту, а наприкінці березня 2023 року завершено всі роботи з відновлення мосту та відкрито рух парною колією.

"Внаслідок бойових дій на території України було пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину ми вже відбудували. Розуміючи всю важливість залізниці для населення та економіки країни, залізничники докладають максимум зусиль, щоб уся пошкоджена інфраструктура була відновлена в найкоротші терміни та поїзди курсували. Дякую всім залізничникам та нашим партнерам, які надають нам допомогу для відновлення інфраструктури", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, що 10 квітня, Укрзалізниця вшанувала нового амбасадора UNITED24, британського бізнесмена Річарда Бренсона. Поїзд, в якому Бренсон вирушив з України, назвали на честь його космічного корабля.

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