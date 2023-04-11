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В Киевской области завершился капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень

11 апреля 2023 17:45
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Киевской области завершился капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень
Вид Ирпенского железнодорожного моста во время реставрации. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Завершился капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень Киевской области. Движение поездов через мост открыто двумя путями, что позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов — сателлитов Киева.

Об этом информирует Укрзализныця.

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Мост восстанавливали работники львовского мостостроительного поезда. Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их городе возвели фактически новый переход через реку.

"После того, как противник был разбит и изгнан из Киевщины, мы должны были в кратчайшие сроки помочь вернуть нормальную жизнь в регион и восстановить железнодорожное объединение к деоккупированным населенным пунктам. Сначала в течение месяца мост через реку Ирпень был восстановлен по временной схеме. Это позволило уже на в начале мая прошлого года запустить поезда в Ирпень, Бучу, Бородянку и другие населенные пункты. После этого начали выполнять работы по капитальному восстановлению моста. Теперь можем повернуть на направление надлежащие объемы движения", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Роман Черницкий.

Работы по капитальному восстановлению железнодорожного моста были начаты в июле 2022 года. Уже в конце ноября прошлого года было возобновлено движение поездов по непарному пути моста, а в конце марта 2023 года завершены все работы по восстановлению моста и открыто движение по парному пути.

"В результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть мы уже отстроили. Понимая всю важность железной дороги для населения и экономики страны, железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы вся поврежденная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки и поезда курсировали. Спасибо всем железнодорожникам и нашим партнерам, которые оказывают нам помощь для восстановления инфраструктуры", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напомним, что 10 апреля, Укрзализныця почтила нового посла UNITED24, британского бизнесмена Ричарда Брэнсона. Поезд, в котором Брэнсон отправился из Украины, был назван в честь его космического корабля.

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