Відключення світла на Київщині 9 листопада — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:52
Оновлено: 19:52
Люди на зупинці під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключень світла діятимуть в Київській області та у столиці у неділю, 9 листопада. Обмеження будуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

У ДТЕК розповіли, що діятимуть такі черги стабілізаційних відключень світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Графіки відключень світла в Київській області 9 листопада. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні відключення світла на Київщині 9 листопада. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК повідомлятиме в своєму Telegram-каналі.

У столиці також діятимуть графіки відключень світла від 1.1 черги до 6.2

Відключення світла в Києві 9 листопада. Фото: ДТЕК
Стабілізаційні відключення світла в Києві 9 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що завтра графіки відключення світла діятимуть упродовж доби.

А в Ізюмі світла немає вже добу. Фахівці продовжують відновлювальні роботи для повернення електроенергії.

Київська область електропостачання ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
