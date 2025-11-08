Відключення світла на Київщині 9 листопада — графіки на завтра

На Київщині завтра не буде світла — графіки відключень від ДТЕК
Дата публікації: 8 листопада 2025 19:52
Оновлено: 19:52
Люди на зупинці під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Графіки відключень світла діятимуть в Київській області та у столиці у неділю, 9 листопада. Обмеження будуть упродовж доби.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Відключення світла на Київщині 9 листопада
У ДТЕК розповіли, що діятимуть такі черги стабілізаційних відключень світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
У випадку змін ДТЕК повідомлятиме в своєму Telegram-каналі.
Графіки відключень світла в Києві на 9 листопада
У столиці також діятимуть графіки відключень світла від 1.1 черги до 6.2
Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що завтра графіки відключення світла діятимуть упродовж доби.
А в Ізюмі світла немає вже добу. Фахівці продовжують відновлювальні роботи для повернення електроенергії.
