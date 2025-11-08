Відключення світла на Київщині 9 листопада — графіки на завтра

Люди на зупинці під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключень світла діятимуть в Київській області та у столиці у неділю, 9 листопада. Обмеження будуть упродовж доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

Відключення світла на Київщині 9 листопада

У ДТЕК розповіли, що діятимуть такі черги стабілізаційних відключень світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Графіки відключень світла в Київській області 9 листопада. Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення світла на Київщині 9 листопада. Фото: ДТЕК

У випадку змін ДТЕК повідомлятиме в своєму Telegram-каналі.

Графіки відключень світла в Києві на 9 листопада

У столиці також діятимуть графіки відключень світла від 1.1 черги до 6.2

Відключення світла в Києві 9 листопада. Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення світла в Києві 9 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, що завтра графіки відключення світла діятимуть упродовж доби.

А в Ізюмі світла немає вже добу. Фахівці продовжують відновлювальні роботи для повернення електроенергії.