Отключение света в Киевской области 9 ноября — графики на завтра

Графики отключений света будут действовать в Киевской области и в столице в воскресенье, 9 ноября. Ограничения будут в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отключение света в Киевской области 9 ноября

В ДТЭК рассказали, что будут действовать такие очереди стабилизационных отключений света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Графики отключений света в Киевской области 9 ноября. Фото: ДТЭК

Стабилизационные отключения света на Киевщине 9 ноября. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет сообщать в своем Telegram-канале.

Графики отключений света в Киеве на 9 ноября

В столице также будут действовать графики отключений света от 1.1 очереди до 6.2

Отключение света в Киеве 9 ноября. Фото: ДТЭК

Стабилизационные отключения света в Киеве 9 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что завтра графики отключения света будут действовать в течение суток.

А в Изюме света нет уже сутки. Специалисты продолжают восстановительные работы для возвращения электроэнергии.