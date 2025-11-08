Отключение света в Киевской области 9 ноября — графики на завтра

На Киевщине завтра не будет света — графики отключений от ДТЭК
Дата публикации 8 ноября 2025 19:52
обновлено: 19:52
Люди на остановке во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Графики отключений света будут действовать в Киевской области и в столице в воскресенье, 9 ноября. Ограничения будут в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отключение света в Киевской области 9 ноября
В ДТЭК рассказали, что будут действовать такие очереди стабилизационных отключений света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
В случае изменений ДТЭК будет сообщать в своем Telegram-канале.
Графики отключений света в Киеве на 9 ноября
В столице также будут действовать графики отключений света от 1.1 очереди до 6.2
Напомним, в Укрэнерго рассказали, что завтра графики отключения света будут действовать в течение суток.
А в Изюме света нет уже сутки. Специалисты продолжают восстановительные работы для возвращения электроэнергии.
