Видео

На Киевщине завтра не будет света — графики отключений от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 19:52
обновлено: 19:52
Отключение света в Киевской области 9 ноября — графики на завтра
Люди на остановке во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключений света будут действовать в Киевской области и в столице в воскресенье, 9 ноября. Ограничения будут в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Киевской области 9 ноября

В ДТЭК рассказали, что будут действовать такие очереди стабилизационных отключений света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла на Київщині 9 листопада
Графики отключений света в Киевской области 9 ноября. Фото: ДТЭК
Відключення світла в Київській області 9 листопада
Стабилизационные отключения света на Киевщине 9 ноября. Фото: ДТЭК

В случае изменений ДТЭК будет сообщать в своем Telegram-канале.

Графики отключений света в Киеве на 9 ноября

В столице также будут действовать графики отключений света от 1.1 очереди до 6.2

Графіки відключень світла в Києві на 9 листопада
Отключение света в Киеве 9 ноября. Фото: ДТЭК
Графіки відключень світла в Києві 9 листопада
Стабилизационные отключения света в Киеве 9 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что завтра графики отключения света будут действовать в течение суток.

А в Изюме света нет уже сутки. Специалисты продолжают восстановительные работы для возвращения электроэнергии.

Киевская область электроснабжение ДТЭК отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
