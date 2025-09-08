Прогноз погоди на 9 вересня у Києві та на Київщині

На Київщині завтра очікуються небезпечні метеорологічні явища
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:30
Жінки на вулиці під час грози. Фото: УНІАН
У вівторок, 9 вересня, на території Київської області буде хмарно з проясненнями, проте погода залишиться теплою. Також синоптики прогнозують опади
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди у Києві 9 вересня
Завтра у столиці очікується місцями короткочасний дощ, а на Київщині вдень місцями грози.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С. У Києві вночі +13...+15 °С, вдень +24...+26 °С.
Нагадаємо, завтра грози також очікують на Харківщині. Проте температура повітря вдень складатиме +23...+28 °С.
ЗагаломУкраїну найближчими днями очікують дощі та грози, проте спека поки що триматиметься.
