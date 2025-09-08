Видео
На Киевщине завтра ожидаются опасные метеорологические явления

На Киевщине завтра ожидаются опасные метеорологические явления

Дата публикации 8 сентября 2025 19:30
Прогноз погоды на 9 сентября в Киеве и Киевской области
Женщины на улице во время грозы во время грозы. Фото: УНІАН

Во вторник, 9 сентября, на территории Киевской области будет облачно с прояснениями, однако погода останется теплой. Также синоптики прогнозируют осадки

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

скрін
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 9 сентября

Завтра в столице ожидается местами кратковременный дождь, а в Киевской области днем местами грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С. В Киеве ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.

Напомним, завтра грозы также ожидаются на Харьковщине. Однако температура воздуха днем составит +23...+28 °С.

В целом Украину в ближайшие дни ожидают дожди и грозы, однако жара пока будет держаться.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
