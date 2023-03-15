На Київщині збудують будинки для українців, які втратили житло
Українська компанія QHome отримала підтримку від УВКБ ООН та Київської ОВА для виробництва та встановлення 100 будинків для сімей, які втратили свої будинки внаслідок війни. Кожен будинок розрахований на проживання чотирьох осіб та оснащений усім необхідним.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
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Будинки для українців
Першу партію будинків буде надано найбільш постраждалим громадам Бучанського району.
Одна із сімей, якою вже було встановлено такий будинок, знаходиться у селі Нижиловичі Бучанського району. Ця сім'я втратила свій будинок внаслідок авіаудару російських військ, і з того часу вони винаймали житло в іншому місці. Представники ООН та Київської ОВА, включаючи заступника голови Миколи Бойка та представницю Агентства ООН у справах біженців в Україні Кароліну Ліндхольм Біллінг, відвідали цю родину.
Отримання збірного будинку стало можливістю для цієї сім'ї повернутись на свою землю та громаду, а також почати будувати своє життя заново. QHome продовжить свою роботу, щоб допомогти іншим сім'ям, які втратили свої будинки в результаті війни, та забезпечити їм комфортні житлові умови. Ця ініціатива дозволяє сім'ям відновити своє життя та надію на майбутнє, попри труднощі, які вони пережили внаслідок конфлікту.
Нагадаємо, що мешканка зруйнованого російською ракетою будинку в Запоріжжі заявила, що секретар міськради Анатолій Куртєв відмовив у допомозі з розселенням тих, хто втратив свій будинок після атаки. При цьому міськрада відкидає ці звинувачення.