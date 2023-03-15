На Киевщине построят дома для украинцев, которые потеряли жилье

Будет построено 100 домов для семей, которые потеряли жилье

Украинская компания QHome получила поддержку от УВКБ ООН и Киевской ОВА для производства и установки 100 домов для семей, которые потеряли свои дома в результате войны. Каждый дом рассчитан на проживание четырех человек и оснащен всем необходимым.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Дома для украинцев

Первая партия домов будет предоставлена наиболее пострадавшим общинам Бучанского района.

Одна из семей, которой уже был установлен такой дом, находится в селе Нижиловичи Бучанского района. Эта семья потеряла свой дом в результате авиаудара русских войск, и с тех пор они снимали жилье в другом месте. Представители ООН и Киевской ОВА, включая заместителя председателя Николая Бойко и представительницу Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролину Линдхольм Биллинг, посетили эту семью.

Получение сборного дома стало возможностью для этой семьи вернуться на свою землю и общину, а также начать строить свою жизнь заново. QHome продолжит свою работу, чтобы помочь другим семьям, которые потеряли свои дома в результате войны, и обеспечить им комфортные жилищные условия. Эта инициатива позволяет семьям восстановить свою жизнь и надежду на будущее, несмотря на трудности, которые они пережили в результате конфликта.

Напомним, что жительница разрушенного российской ракетой дома в Запорожье заявила, что секретарь горсовета Анатолий Куртев отказал в помощи с расселением тех, кто потерял свой дом после атаки. При этом горсовет отвергает эти обвинения.

