На Киевщине построят дома для украинцев, которые потеряли жилье
Украинская компания QHome получила поддержку от УВКБ ООН и Киевской ОВА для производства и установки 100 домов для семей, которые потеряли свои дома в результате войны. Каждый дом рассчитан на проживание четырех человек и оснащен всем необходимым.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
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Дома для украинцев
Первая партия домов будет предоставлена наиболее пострадавшим общинам Бучанского района.
Одна из семей, которой уже был установлен такой дом, находится в селе Нижиловичи Бучанского района. Эта семья потеряла свой дом в результате авиаудара русских войск, и с тех пор они снимали жилье в другом месте. Представители ООН и Киевской ОВА, включая заместителя председателя Николая Бойко и представительницу Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролину Линдхольм Биллинг, посетили эту семью.
Получение сборного дома стало возможностью для этой семьи вернуться на свою землю и общину, а также начать строить свою жизнь заново. QHome продолжит свою работу, чтобы помочь другим семьям, которые потеряли свои дома в результате войны, и обеспечить им комфортные жилищные условия. Эта инициатива позволяет семьям восстановить свою жизнь и надежду на будущее, несмотря на трудности, которые они пережили в результате конфликта.
Напомним, что жительница разрушенного российской ракетой дома в Запорожье заявила, что секретарь горсовета Анатолий Куртев отказал в помощи с расселением тех, кто потерял свой дом после атаки. При этом горсовет отвергает эти обвинения.