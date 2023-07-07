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На Київщині збудують укриття від радіації

7 липня 2023 12:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині збудують укриття від радіації
Ілюстративне зображення радіаційного укриття. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Глевасі Фастівського району планують збудувати укриття від радіації. Йдеться про притулок у місцевій гімназії.

Про це стало відомо з відповідного тендеру, опублікованого в системі державних закупівель Prozorro.

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Зазначається, що відділ освіти Глевахівської селищної ради оголосив тендер на нове будівництво протирадіаційного укриття на території гімназії в селі Мархалівка Фастівського району.

Торги призначені на 10 липня, термін на виконання робіт — до 20 серпня.

Як сказано в оголошенні, місцева влада готова заплатити за будівництво раідаційного укриття 23 млн 471 тис. 719 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні станом на 7 липня радіаційна ситуація перебуває в межах норми. Наразі все під контролем.

Додамо, у зв'язку з останніми подіями та можливою загрозою вибуху на ЗАЕС потрібно знати, як діяти у разі радіаційної аварії. Така небезпека, зокрема, може застати вас на вулиці. У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили рекомендації та правила поведінки на вулиці у випадку радіаційної аварії. 

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