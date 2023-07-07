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В Киевской области построят укрытие от радиации

7 июля 2023 12:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области построят укрытие от радиации
Иллюстративное изображение радиационного укрытия. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Глевасе Фастовского района планируют построить укрытие от радиации. Речь идет об убежище в местной гимназии.

Об этом стало известно из соответствующего тендера, опубликованного в системе государственных закупок Prozorro.

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Отмечается, что отдел образования Глеваховского поселкового совета объявил тендер на новое строительство противорадиационного укрытия на территории гимназии в селе Мархаловка Фастовского района.

Торги назначены на 10 июля, срок выполнения работ — до 20 августа.

Как говорится в объявлении, местные власти готовы заплатить за строительство раидационного укрытия 23 млн 471 тыс. 719 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине на 7 июля радиационная ситуация находится в пределах нормы. Пока все под контролем.

Добавим, что в связи с последними событиями и возможной угрозой взрыва на ЗАЭС нужно знать, как действовать в случае радиационной аварии. Такая опасность, в частности, может застать вас на улице. В Минздраве обнародовали рекомендации и правила поведения на улице в случае радиационной аварии.

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