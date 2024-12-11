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На Київщині жінка вбила чоловіка під час сварки — що вирішив суд

11 грудня 2024 20:02
Ольга Антоновська - редактор
Мешканка Київщини вбила чоловіка під час сварки — суд виніс вирок
Молоток судді. Фото: Depositphotos
Ольга Антоновська - редактор

Мешканку Київської області судили за вбивство чоловіка. Жінці доведеться провести за ґратами дев'ять років.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура у середу, 11 грудня.

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Детали справи

Як зазначають у прокуратурі, у жовтні 2023 року у місті Біла Церква, між чоловіком та жінкою виникла сварка. Під час конфлікту засуджена нанесла своєму співмешканцю один удар в область грудної клітини.

"Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину. Наразі обвинувачена перебуває під вартою", — повідомили у прокуратурі.

Вбивство у Київській області
Повідомлення прокуратури про вирок суду. Фото: скриншот

Який вирок виніс суд

Суд розглянув справу та виніс вирок жінці. 31-річну жительку міста Біла Церква визнали винною в умисному вбивстві. Жінці призначили покарання у виді дев'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, подружжя попросило у знайомого прихистити їх у себе вдома, оскільки у них виникли проблеми з житлом. Чоловік не тільки відмовив, але й до смерті побив товариша.

В Одеській області випадковий перехожий втрутився у бійку незнайомців. Спроба допомогти закінчилася для нього летально — чоловік загинув. Винуватця його смерті судили.

суд вбивство Київська область прокуратура Кримінал судові рішення

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