Жительница Киевщины убила мужа во время ссоры — суд вынес приговор

Молоток судьи. Фото: Depositphotos

Жительнице Киевской области судили за убийство мужа. Женщине придется провести за решеткой девять лет.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в среду, 11 декабря.

Читайте также:

Детали дела

Как отмечают в прокуратуре, в октябре 2023 года в городе Белая Церковь между мужчиной и женщиной возникла ссора. Во время конфликта осужденная нанесла своему сожителю один удар в область грудной клетки.

"От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. В настоящее время обвиняемая находится под стражей", — сообщили в прокуратуре.

Сообщение прокуратуры о приговоре суда. Фото: скриншот

Какой приговор вынес суд

Суд рассмотрел дело и вынес приговор женщине. 31-летняя жительница города Белая Церковь признана виновной в умышленном убийстве. Женщине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Напомним, супруги попросили у знакомого приютить их у себя дома, поскольку у них возникли проблемы с жильем. Мужчина не только отказал, но и до смерти избил товарища.

В Одесской области случайный прохожий вмешался в драку незнакомцев. Попытка помочь закончилась для него летально — мужчина погиб.