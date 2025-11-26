Жінка вбила чоловіка за "проросійські погляди" — прокуратура

Вбивця в наручниках. Фото: Київська обласна прокуратура

У місті Ірпінь стався смертельний побутовий конфлікт, унаслідок якого 70-річний чоловік загинув від ножових поранень у власній квартирі. За даними слідства, сварка між подружжям стрімко переросла в агресію, що й призвела до вбивства, а жінку затримали безпосередньо після виклику поліції.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури у середу, 26 листопада.

Реклама

Читайте також:

Жінці з Ірпеня оголосили підозру у вбивстві чоловіка

Прокурори Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру 54-річній мешканці Ірпеня, яку затримали за підозрою в умисному вбивстві власного чоловіка. За даними слідства, трагедія сталася у квартирі, де між подружжям раптово виник гострий побутовий конфлікт. Він супроводжувався взаємними образами та агресивними діями.

Жінка стверджує, що сварка загострилася нібито через позицію чоловіка та його контакти з родичами з держави-агресора, а також через постійні погрози виселення та застосування фізичної сили з його боку.

Допис прокуратури у Telegram. Фото: скриншот

"Під час приготування їжі, коли підозрювана шинкувала капусту на кухні, конфлікт між подружжям знову загострився. У ході емоційного протистояння жінка взяла в руку кухонний ніж і нанесла чоловікові удари у грудну клітку", — повідомляє прокуратура.

Від отриманих поранень потерпілий помер до прибуття медиків, а швидку допомогу та поліцію викликала сама підозрювана. Після затримання їй вручено повідомлення про підозру, і за клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство продовжує встановлювати всі обставини інциденту, включно з можливими фактами попереднього домашнього насильства та мотивами злочину.

Нагадаємо, що Одеський суд повторно розглянув клопотання у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула й подовжив арешт Сергію Шалаєву ще на два місяці.

Раніше ми також інформували, що у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон.